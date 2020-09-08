NYT: США могут ввести запрет на импорт хлопковых изделий из китайского Синьцзяна

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Американские власти могут ввести запрет на импорт хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По сведениям источников издания, соответствующий запрет может быть введен Службой таможенного и пограничного контроля США уже во вторник. При этом открытым остается вопрос о том, насколько широко он может распространиться. Некоторые источники утверждают, что под запрет подпадут изделия из хлопка, импортируемые в США исключительно из Синьцзян-Уйгурского автономного района или из Китая в целом. В то же время другие источники считают, что ограничения могут затронуть также зарубежных производителей одежды, пользующихся сырьем и продукцией из СУАР.

Санкции из-за ситуации в СУАР

В начале августа Китай призвал США отменить введение санкций в отношении одного китайского предприятия и двух членов его руководства за нарушение прав человека в СУАР. Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в противном случае китайская сторона примет "жесткие" ответные меры. По его словам, происходящее в Синьцзяне "является внутренним делом Китая".

31 июля американский Минфин в соответствии с Глобальным актом Магнитского ввел санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека. Власти страны распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией.

Ранее Министерство торговли США проинформировало о внесении 11 компаний КНР в черный список из-за их "причастности к нарушениям прав человека" в СУАР. В октябре прошлого и июне текущего года Вашингтон объявил, что в указанный перечень попали еще 37 организаций, которые якобы связаны с нарушением прав национальных меньшинств, проживающих в этом регионе.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.