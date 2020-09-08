Акции китайского производителя напитков подскочили на 85%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 сентября. /ТАСС/. Акции одного из крупнейших китайских производителей бутилированной воды и напитков Nongfu Spring во вторник подорожали на 85% в первый день торгов на бирже Гонконга. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой фондовой площадки.

После открытия утренних торгов котировки ценных бумаг компании поднялись до 39,8 гонконгского доллара ($5,13) за единицу по сравнению с ценой размещения 21,5 гонконгского доллара.

Всего во время листинга Nongfu Spring выпустила 388,2 млн акций и привлекла более $1 млрд. Аналитики назвали нынешнее IPO (первичное публичное размещение акций) одним из самых горячих за всю историю фондового рынка Гонконга. Оно вызвало небывалый ажиотаж инвесторов: в ходе формирования книги заявок спрос на бумаги превышал предложение в 1 148 раз.

Nongfu Spring была основана в 1996 году со штаб-квартирой в Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Компания принадлежит одному из богатейших людей Китая мультимиллиардеру Чжун Шаншаню. Она производит минеральную и бутилированную питьевую воду, а также прохладительные напитки. Чистая прибыль "Нунфу" в прошлом году увеличилась на 37,15% и достигла 4,95 млрд юаней ($639 млн).