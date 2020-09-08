Инвестиции резидентов первой в Югре особой экономической зоны превысят 20 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют, что резиденты первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе Нягань вложат более 20 млрд рублей инвестиций, сообщили ТАСС в департаменте экономического развития Югры.

"Планируемый объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, составит более 20 млрд рублей. На территории особой экономической зоны планируются более 20 проектов. Среди них - создание современного высокотехнологичного производства кормовых ингредиентов из газа (инвестиции - 2,5 млрд рублей), строительство центра обработки данных (инвестиции - 4,3 млрд рублей), завод по производству кабельной продукции (инвестиции - 420 млн рублей) и тепличный комплекс по выращиванию сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой (инвестиции - 400 млн рублей)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также на территории ОЭЗ реализуют проекты в сферах лесопереработки, стройматериалов, растениеводства и пищевого производства, химической промышленности, оборудования для нефтесервиса, хранения и логистики. "Создание особой экономической зоны в Нягани планируется в период 2021-2024 годов. До конца третьего квартала этого года планируется направить в Минэкономразвития предварительную заявку на создание ОЭЗ. Официальная версия заявки будет направлена в первом квартале 2021 года, после разработки проекта планировки и проекта межевания территории ОЭЗ", - добавил представитель департамента.

Он также отметил, что пандемия коронавируса никак не повлияла создание особой экономической зоны, поскольку сейчас идет структурирование проекта и подготовка документов, необходимых для подачи заявки в Минэкономразвития России, при этом данная работа не приостанавливалась и велась дистанционно.

В марте 2020 года заместитель губернатора Югры - директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис сообщал ТАСС, что власти автономного округа начали формировать пул потенциальных резидентов ОЭЗ, в который вошли семь компаний в сфере IT-технологий. По его словам, в Нягани имеются предпосылки создания IT-кластера, поскольку рядом с площадкой особой экономзоны располагается Няганская ГРЭС.

Об ОЭЗ

Нягань выбрали исходя из требований федерального закона, по которому создаваемые ОЭЗ должны обладать выгодным экономико-географическим положением, развитой дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой, наличием ресурсной базы и кадровым потенциалом.

Город находится на западе Югры, через него проходит железнодорожный путь Серов - Ивдель - Приобье Свердловской железной дороги. Автомобильной дорогой муниципалитет связан с Ханты-Мансийском, Тобольском и Тюменью в южном направлении, с городами Серов и Екатеринбург - в юго-западном направлении, с поселком Приобье - в северном направлении. В Нягани проживает чуть более 58 тыс. человек.

На данный момент в России функционируют 33 ОЭЗ, в том числе одна в Уральском федеральном округе ("Титановая долина" в Свердловской области). В данных ОЭЗ зарегистрированы более 760 резидентов, среди которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира. Всего резидентами осуществлено более 422 млрд рублей инвестиций, создано более 38 тыс. рабочих мест и уплачено около 100 млрд рублей налогов и более 50 млрд рублей таможенных платежей.