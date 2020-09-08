WSJ: американский онлайн-ретейлер Wish вслед за Amazon запретил продажу семян

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство американской торговой интернет-платформы Wish запретило продажу семян в свете того, что посылки с ними в последние месяцы по неясным причинам получили тысячи американцев, хотя они таких заказов не делали. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Корпорация Amazon, руководствуясь теми же соображениями, запретила с 3 сентября доставку в США семян из других стран. "В дальнейшем мы разрешим продажу семян лишь тем продавцам, которые находятся в США", - уточнили в руководстве крупнейшего в мире онлайн-ретейлера.

В свою очередь Wish, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско (штат Калифорния), временно ввела полный запрет на продажу семян на своей торговой площадке. Представитель компании указал The Wall Street Journal, что это ограничение введено на фоне "сохраняющейся угрозы американским покупателям".

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в последние несколько месяцев жители ряда стран, в том числе США, Канады и Великобритании, получили посылки с семенами, хотя не заказывали их. Большая часть была, предположительно, отправлена из Китая. Во многих случаях на посылках было указано, будто это игрушки, украшения или другие товары. Это привлекло внимание американских властей, в том числе Минсельхоза США и министерства внутренней безопасности.

Американская сторона заявляла, что во взаимодействии с официальными лицами Китая пытается выяснить, кто рассылает семена. В США, в частности, возникли опасения относительно того, что речь может идти о семенах растений, распространение которых может нанести ущерб. Проверка показала, что в некоторых случаях это были семена сорняков, в ряде посылок также нашли личинки насекомых.

Как отмечало издание, согласно одной из версий, эти посылки могут рассылать через посредников недобросовестные продавцы. Это позволяет им с небольшими затратами получать мошенническим путем от третьих лиц положительные отклики на другие свои товары.