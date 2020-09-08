Роскачество дало рекомендации по выбору винограда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскачество при выборе винограда рекомендует обращать внимание на веточки, которые должны быть зелеными и гибкими. Об этом говорится в сообщении организации.

"Сначала обратите внимание на цвет и гибкость веточек виноградной грозди - они должны быть зелеными и гибкими. Именно веточки выдают залежавшийся виноград: они первыми высыхают и буреют, а уже вслед за ними портятся ягодки", - приводятся в сообщении слова генерального директора Ягодного союза Ирины Козий.

Она не советует брать опавшие с грозди ягоды. Если виноградины лежат отдельно от грозди, они быстро портятся, в них могут развиваться различные микроорганизмы, проникающие через открытую часть. Сами виноградины, по мнению эксперта, должны быть плотными и налитыми, а их кожица упругой - без пятен или иных дефектов. Не рекомендуется покупать виноград лопнувшим или поврежденным.

В Роскачестве также посоветовали мыть виноград непосредственно перед едой, потому что заранее помытый виноград быстро испортится во время хранения.

Хранить виноград желательно в холодильнике, подальше от продуктов с сильным запахом, потому что он может впитывать запахи других продуктов, добавили в организации.

Поставщики винограда

Как напомнили в Роскачестве, самые крупные партии винограда летом и осенью приходят в Россию из Турции (35% от всех поставок 2019 года), Молдовы (13%) и Узбекистана (11%). В последние годы быстро растут объемы поставок из Индии (10%) - в основном виноград оттуда приходит весной. Зимой виноград поставляется из стран Южного полушария или Северной Африки, например из Египта (4,5%) и Чили (4%). На Дальний Восток России основные поставки приходят из Китая.

При этом, как отметили в организации, виноград невозможно различить по стране происхождения.

В Роскачестве также пояснили, что белый налет на виноградинах некоторых сортов - это не застывший химикат, а природный восковой защитный слой, который является показателем того, что виноград не подвергали многократному перекладыванию и долгому хранению. При выращивании винограда, как и при выращивании любых других овощей, фруктов и ягод, применяются и удобрения, и средства от вредителей и заболеваний. При соблюдении технологий эти вещества полностью распадаются еще до сбора и не вредят здоровью человека. Кроме этого, перед тем как попасть на рынок, плоды тестируются и получают сертификат соответствия, подтверждающий их качество и безопасность.

Для предотвращения развития грибковых заболеваний и гнили виноград обрабатывают диоксидом серы. Это вещество применяется достаточно часто и при правильном применении также неопасно, заверили в Роскачестве. Свежесть и качество привезенному издалека винограду обеспечивают не консерванты, а правильный подбор сортов, технологии сбора урожая, хранения и транспортировки. Если вовремя охлаждать виноград, сразу после снятия грозди с лозы, а затем соблюдать холодовую цепочку до момента реализации, то есть упаковывать, хранить и перевозить виноград при нужной температуре, то срок хранения некоторых сортов может достигать восьми недель.