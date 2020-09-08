Исследование: спад активности на рынке труда в августе вызван сезоном отпусков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Количество откликов россиян на вакансии в августе 2020 года сократилось на 13% по сравнению с июлем, в то же время снизилось число публикуемых резюме в этот период. Снижение активности на рынке труда вызвано сезоном отпусков, говорится в результатах исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"На рынок труда в августе значительно повлиял сезон отпусков. Снижение активности соискателей произошло во всех отраслях. Темпы прироста новых резюме снизились на 7% по сравнению с июлем, количество откликов на вакансии оказалось меньше на 13%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что россияне стали на 11% реже размещать резюме в областях транспорта и логистики, а также в сферах производства и агропрома. Чуть большую активность соискатели проявляли в областях культуры и образования, где падение темпов подачи резюме составило 2%. Такие же показатели по поступлению новых резюме зафиксированы в сферах IT и интернета. В области красоты и здоровья жители РФ в августе размещали вакансии на 3% реже, чем в июле.

Чаще всего в августе работодатели искали специалистов в отраслях транспорта и логистики, производства и агропрома, сфере услуг (поваров, мойщиков посуды, уборщиков), в торговле и в сфере офисной службы (охранников, курьеров, уборщиков). При этом в области строительства и недвижимости количество открытых вакансий по сравнению с июлем сократилось на 6%. По данным сервиса, эта отрасль стала единственной, где наблюдался спад в темпах размещения новых вакансий.

Снижение активности в сфере строительства и недвижимости наблюдалось и со стороны соискателей, сокращение количества новых резюме составило 13% в августе по сравнению с июлем. При этом россияне наиболее активно откликались на вакансии водителей, охранников, разнорабочих, консультантов и продавцов.

На сервисе "Работа.ру" в августе количество компаний, размещающих вакансии, увеличилось на 8% по отношению к июлю. Наибольший рост заметен в отраслях культуры и образования - на 32%, в сфере услуг - на 23%, а также в областях маркетинга, связей с общественностью и СМИ - на 18%. Предложений для выпускников и студентов в августе стало на 33% больше, чем в июле. Также на 29% увеличилась доля предложений для топ-менеджмента.