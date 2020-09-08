Новейший самолетный двигатель ПД-14 получит искусственный интеллект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта внедряются в двигатели семейства "ПД", в частности в двигатель ПД-14 для самолетов МС-21. Об этом сообщил журналистам директор по производству Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Валерий Теплов.

По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта в систему управления авиационным двигателем является общемировой тенденцией. "У нас тоже есть такие планы. Они касаются, прежде всего, современных разработок, в частности, двигателей ПД-8, ПД-14, ПД-35. Эксплуатация этих силовых установок будет невозможна без подобных систем - элементов искусственного интеллекта", - сказал Теплов.

Директор по производству ОДК также уточнил, что сегодня газотурбинная установка в процессе полета за 4-6 часов генерирует порядка 2 терабайт информации. "Эта информация должна где-то храниться, обрабатываться и анализироваться. Безусловно, без искусственного интеллекта эффективное управление такими потоками информации невозможно", - подчеркнул он.

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

Головной исполнитель по программе ПД-14 - ОДК, головной разработчик - пермское "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - "ОДК-Пермские моторы".