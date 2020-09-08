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ОДК вложит около полумиллиарда рублей в разработку гибридного двигателя

В перспективе его можно будет использовать на легких беспилотниках, многоцелевых вертолетах, а также самолетах типа Ил-112В или Ил-114-300, сообщил директор по производству ОДК Валерий Теплов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) намерена вложить порядка полумиллиарда рублей в научно-исследовательскую работу по разработке гибридной силовой установки для летательных аппаратов. Об этом сообщил журналистам директор по производству ОДК Валерий Теплов.

"Программа (разработки гибридной силовой установки) не будет испытывать никакого недостатка в финансировании. Планируется вложить порядка полумиллиарда рублей", - сказал он.

Гибридную силовую установку планируется разработать на площадке "ОДК-Климов" (входит в ОДК). "Мы рассчитываем, что в течение двух лет проведем НИР (научно-исследовательские работы - прим. ТАСС) по этому направлению. Сделаем работающий демонстратор, на котором будут отработаны основные технологические и конструктивные сложности, которые предполагает создание гибридной силовой установки", - рассказал исполнительный директор предприятия Александр Ватагин.

В перспективе, по его словам, гибридная силовая установка может быть использована на легких беспилотниках, многоцелевых вертолетах, а также самолетах типа Ил-112В или Ил-114-300.

Помимо существенного увеличения ресурса газотурбинного двигателя гибридная силовая установка позволяет снизить эксплуатационные расходы, вредные выбросы и расход топлива .

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