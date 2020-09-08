Титов предложил использовать механизм аккредитивов в госзакупках

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с предложением использовать механизм аккредитивов для подрядчиков при выполнении госзакупок. Об этом он сообщил во вторник во время встречи с предпринимателями Новосибирска.

"Мы только что на Столыпин-форуме вместе со Сбербанком представили ту схему работы, которую мы предлагаем сейчас правительству, это так называемые аккредитивы. <…> Это и банку выгодно, потому что это огромная отрасль, сами знаете, какие огромные госзакупки по объему", - сказала Титов.

Он пояснил, что деньги для подрядчика в рамках такой схемы резервируются под аккредитив Сбербанка. Банк, в свою очередь, выдает аккредитив подрядчику. Подрядчик же имеет право взять кредит под такой аккредитив.

"Контролером, нейтральным арбитром в таком случае будет уже не государство, которое признает выполненные или невыполненные работы, а именно банк, который открыл аккредитив", - пояснил омбудсмен.

Ранее Титов приводил данные Генпрокуратуры на конец 2019 года, по которым сумма задолженности перед бизнесом составляла 16,5 млрд рублей. По его данным, анализ единой информационной системы в сфере госзакупок показывает, что каждый седьмой платеж (18%) в рамках 44-ФЗ "осуществляется с просрочкой более 30 дней по сравнению со сроком, предусмотренным контрактом".