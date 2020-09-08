В Крыму сократят сроки строительства и реконструкции дорог от трассы "Таврида" к курортам

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Проекты реконструкции и строительства дорог, которые свяжут новую трассу "Таврида" с Ялтой и Судаком, включат в федеральную целевую программу (ФЦП) и реализуют до конца 2023 года, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

27 августа было запущено движение по семи из восьми участков трассы "Таврида" - от Керчи до Севастополя. Помощник президента РФ Игорь Левитин сообщал, что дороги от трассы в другие города и муниципалитеты Крыма будут построены до 2024 года. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, за четыре года в Крыму "должно быть отреконструировано и построено более 190 км автомобильных дорог".

"Сейчас у нас задача - ускорить реализацию мероприятий. Ее поставил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность перенести [окончание реализации] мероприятия на 2023 год", - сказал Карпов, уточнив, что в ФЦП войдут 12 проектов общей стоимостью 131 млрд рублей.

Приоритетной дорогой на данный момент считается трасса Белогорск - Приветное (ориентировочная стоимость по объектам-аналогам - порядка 30 млрд рублей за 32 км), уточнил министр. "Она уже вошла в откорректированную программу. С учетом того, что она проходит через ущелья, и там требуются нижние, верхние укрепления склонов, сейчас рассматривается вопрос о категории данного объекта. Планировали как дорогу третьей категории, чтобы сильно не расширять, но иметь живописный проезд от "Тавриды" через Нижнегорский, Советский, Белогорск по прямой до побережья", - уточнил Карпов.

Он рассказал, что также планируется провести капремонт 42,75 км дороги на Судак общей стоимостью 4,5 млрд рублей.

"В рамках второй очереди планируются две хордовые дороги до Азовского моря: капитальный ремонт от Красногорки до Мысового (с проездом через все населенные пункты, включая поселок Ленино - 24,6 км) и до Золотого (от "Тавриды" до села Золотого, протяженность - порядка 20,2 км). Мы имеем по ним подрядчиков, и они будут включены в ФЦП", - добавил министр.

На Южный берег

Также одной из приоритетных дорог считается юго-восточный обход Симферополя, который позволит направить поток транспорта с трассы "Таврида" через Ангарский перевал сразу на Алушту и Ялту. "По заданию службы автомобильных дорог разрабатывается документация по планировке территорий. Она в настоящее время проходит процедуру согласования. Там подразумевается согласование трассы с различными смежными землепользователями, включая вопрос экологии охранных территорий, землями Минобороны РФ (на маршруте расположена воинская часть)", - пояснил Карпов.

Завершение экспертизы и начало строительства запланированы на 2021 год. "Отдельное внимание будет уделено переустройству коммуникаций при строительстве, а также решению имущественных вопросов с гражданами", - сказал Карпов, добавив, что при строительстве обхода предполагается выкуп участков у собственников.

В программе также - ремонт площадки у поста ГИБДД на Ангарском перевале, капитальный ремонт участка трассы на Южный берег Крыма от села Перевального до Алушты. "Доведем ее до максимально комфортного состояния, как для общественного транспорта, так и для частного. Но дорога будет в тех параметрах, которые сейчас существуют, поскольку принято решение не менять облик Южнобережного шоссе", - отметил Карпов.

В дальнейшем будет обустраиваться само Южнобережное шоссе. Здесь планируют строительство двух объездов городов - Ялты и Алушты. Появятся транспортные развязки, и транзитный транспорт пойдет в обход городов, чтобы не нагружать улицы, рассказал министр.

По ФЦП также предполагается капремонт участка самого живописного шоссе Крыма от Алушты до Массандры, съезда в сторону Ялты. Отремонтируют и все три участка трассы Бахчисарай - Ялта, которая проходит через популярное среди туристов плато Ай-Петри.

К песчаным пляжам

На подходах к Крымскому мосту в восточной части полуострова построят новый съезд к Керчи, транспорт будет попадать сразу на одну из центральных улиц города - шоссе Героев Сталинграда. Само шоссе также планируют реконструировать вместе с подъездом к новой железнодорожной станции Керчь-Южная.

На западе полуострова вскоре начнут строительство второго этапа дороги на Евпаторию. Работы уже ведутся у села Скворцово. "Также здесь предусматривается обход озера Сасык-Сиваш. Транзитному транспорту, который уходит на Черноморское, будет удобнее ехать по этому участку. Дорога порядка 10 км, [она] будет иметь пересечение с существующими объектами, также будут предусмотрены путепроводы для связи разобщенных территорий сельхозназначения для возможности движения техники и, если будет необходимо (пока таких условий не выдвигалось), перегона животных", - рассказал Карпов.

Он добавил, что существующая дорога, ведущая через город Саки, где регулярно в туристический сезон образуются многокилометровые пробки, также будет отремонтирована. "Сейчас ведется проектирование расширения дороги через Саки для обеспечения комфортного движения", - отметил министр.