В Минэнерго отмечают рост потребления электроэнергии в сентябре из-за сезонного фактора

ОБНИНСК /Калужская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в начале сентября 2020 года начало расти, что позволяет надеяться на более высокие показатели по объемам потребления в этом месяце в сравнении с предыдущими месяцами года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

"Сейчас стало получше, увеличивается (электропотребление - прим. ТАСС) из-за сезонного фактора", - сказал он, добавив, что ряд регионов показывают рост электропотребления.

Наряду с регионами положительную динамику демонстрируют и некоторые отрасли промышленности - например, металлургическая. Также Грабчак отметил, что небольшой положительный эффект на потребление электроэнергии оказывает смягчение ограничений с августа по сделке ОПЕК+. По его словам, порядка 3% в общей структуре электропотребления приходится на нефтеперекачку, около 5% - на нефтедобычу и нефтепереработку.

С начала 2020 года снижение объемов электропотребления в России составило 2,3%, с начала пандемии - с 30 марта - 4,1%, сообщил Грабчак.

Минэнерго ожидает, что по итогам года показатель уменьшится на 2,4%.