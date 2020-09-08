Экспорт зерна и продуктов переработки из Приморья в августе вырос втрое

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Экспорт зерна и продуктов его переработки из Приморья в страны Азии в августе вырос почти в три раза и превысил 40 тыс. тонн, сообщила во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в августе 2020 года проконтролирован экспорт зерна и продуктов его переработки общим объемом 41,8 тыс. тонн. За аналогичный период 2019 года на экспорт направлено 13,8 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Партии зерна и муки экспортированы в Китай, Республику Корея и Японию", - говорится в сообщении.

В частности, в Китай было отправлено 21,8 тыс. тонн кукурузы, 14,2 тыс. тонн сои и 1 тыс. тонн пшеничной муки. КНР является основным ее экспортером, уточнила пресс-служба. В Республику Корея в августе направлено 1,9 тыс. тонн сои и 700 тонн кукурузы, в Японию экспортировано 500 тонн зерна сои.

Готовить сельскохозяйственную продукцию, в том числе зерно, к выходу на зарубежные рынки помогает компаниям Центр поддержки экспорта в Приморье. Здесь экспортерам помогают найти партнеров, подготовить необходимые документы, наладить взаимодействие с таможенными органами. "Для экспортеров у нас есть и обучающие курсы, и консультационные услуги, и программа акселерации, мы организуем выставки и переговоры с партнерами из разных стран. Для предпринимателя любого уровня - с точки зрения его "экспортной зрелости" - у нас есть свой инструмент. Важно, чтобы сам производитель был готов выходить на экспорт: выдерживал стандарты качества продукта, уровня производства, персонала, финансовые вложения. Мы софинансируем 80% стоимости исследований продукции при экспорте", - сообщил ТАСС генеральный директор центра "Мой бизнес" в Приморье Евгений Никифоров.

Он привел в пример две компании. В частности, представители компании "Совхоз "Искра" участвовали в акселераторе, где получили знания по подготовке своего товара для покупателей Азии, кроме того, центр помог этой компании создать индивидуальный магазин на площадке "Алибаба". Представители компании "АТ-терминал" прослушали все восемь семинаров "Школы экспорта РЭЦ", кроме того, центр помог им принять участие в бизнес-миссии в Китай в 2019 году. "В скором времени ожидаем, что они заключат контракт на поставки своей продукции за границу", - добавил Никифоров.