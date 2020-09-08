В Литве заявили, что перевалка белорусских грузов через Клайпеду не нарушена

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Перевалка белорусских грузов через Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике в настоящее время идет в обычном порядке. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT сообщил министр транспорта и коммуникаций балтийской республики Ярослав Наркевич.

"Никаких нарушений грузопотока из Белоруссии через Клайпеду нет", - утверждал он.

По словам главы ведомства, Литва держит ситуацию под контролем и готовится к разным вариантам развития событий. "Готовим свой план действий, если последует политическое решение [о перенаправлении белорусских грузов на другие порты]", - сказал Наркевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в августе из-за политической линии Вильнюса по поддержке белорусской оппозиции поручил правительству внести предложения о переориентации торговых потоков с порта Литвы на другие маршруты.

Оценивая это намерение, премьер Литвы Саулюс Сквернялис отмечал, что такое решение носит чисто политический характер и было бы для Минска невыгодным. По утверждению главы литовского кабмина, более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпеду, нет.