Предприятия легкой промышленности получат скидку до 50% на лизинг оборудования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о льготном лизинге оборудования для легкой промышленности. Документ, подписанный 2 сентября 2020 года, опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия, модернизирующие свое производство на сумму не менее 50 млн рублей.

Компенсацию смогут получить организации, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам и не проходят процедуру ликвидации или банкротства.

В документе также прописано, что договор лизинга заключается минимум на 24 месяца. "Максимальный объем субсидии, за счет которой предоставляется скидка, ограничен 200 млн рублей", - отмечается в пояснительной записке.

В августе правительство РФ выделило 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности, в том числе на стимулирование спроса продукции отрасли. Из этой суммы на стимулирование спроса и скидки по договорам лизинга планируется направить 304 млн рублей.