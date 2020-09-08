Tele2 готова распространить проект цифровых мариферм на побережье Охотского моря

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Компания Tele2, которая первой в России запустила в Приморье цифровой сервис для мониторинга деятельности ферм марикультуры, готова распространить эту услугу на другие регионы Дальнего Востока, в частности, предоставить ее компаниям на побережье Охотского моря. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор компании Сергей Эмдин.

В рамках проекта на нескольких марифермах в акватории Приморского края весной 2019 года были установлены цифровые датчики, которые измеряют физические и гидрохимические параметры воды - температуру, кислотность, соленость и насыщенность кислородом. Морские гидробионты - устрицы, гребешки, трепанги - очень чувствительны к этим параметрам, и их изменения могут повлиять на состояние популяции. Информация с датчиков поступает фермерам через мобильную сеть в режиме реального времени. Цифровой подход, по данным компании, повышает качество и выживаемость марикультур на 20-30%.

"Мы готовы распространить это готовое "коробочное" решение на другие регионы Дальнего Востока, прежде всего, на побережье Охотского моря, где много аналогичных предприятий, Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский край. Мы доказали, что это работает, это приносит выгоду, теперь слово за фермерами, от которых мы ждем запроса на эту услугу", - рассказал Эмдин.

Ранее оператор организовал прямую трансляцию с плавучего комплекса компании "Дальстам-Марин" в бухте Воевода на острове Русский. В ходе видеоэкскурсии зрителей познакомили с технологией искусственного разведения дальневосточного трепанга и двустворчатых моллюсков с использованием цифрового сервиса. Эмдин не уточнил, какие еще компании в Приморье уже воспользовались этим сервисом, сославшись на коммерческую тайну.

Данные от цифровизации марикультуры могут быть полезны не только фермерам: на их основе можно отслеживать экологическое состояние акватории. В дальнейшем информация с датчиков может использоваться для научных целей и мониторинга экологической ситуации.

Хозяйствам марикультуры в Приморье предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тыс. гектаров. В 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 млн рублей субсидий на частичное возмещение затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования. За первое полугодие 2020 года на "морских огородах" региона вырастили более 45 тыс. тонн гребешка, мидии, трепанга и морской капусты, производство увеличилось на треть.