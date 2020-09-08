"Новатэк" направит 300 млн рублей на развитие Мурманской области до конца 2020 года

МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. ПАО "Новатэк" направит 300 млн рублей на развитие комплексного социально-экономического потенциала Мурманской области до конца 2020 года. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Правительство Мурманской области и ПАО "Новатэк" заключили дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве от 27 мая этого года. <…> В соглашении закреплено проведение определенных мероприятий, направленных на совершенствование и развитие комплексного социально-экономического потенциала Мурманской области и создание благоприятных условий для решения основных социальных задач. На эти цели до конца 2020 года будет направлено 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выделяемые средства предназначаются на развитие здравоохранения, спорта, реновацию и модернизацию Мурманского государственного технического университета (МГТУ). Глава региона поблагодарил "Новатэк" за ресурсы, которые компания направляет на поддержку социальной сферы, а также на модернизацию здравоохранения в период распространения коронавирусной инфекции. "Для нас принципиально важно, чтобы развивалось образование, чтобы мы смогли готовить компетентные квалифицированные кадры в Мурманской области для работы на таких объектах, как у вас", - приводят в сообщении слова Чибиса.

В ответ Михельсон отметил, что Мурманская область для компании - один из важнейших регионов присутствия и выразил заинтересованность в развитии региона. "В непростое время мы поддержали медучреждения региона и не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы заинтересованы в развитии региона", - передает пресс-служба слова Михельсона.

На территории опережающего развития "Столица Арктики" под Мурманском "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объем инвестиций в проект составит 78,9 млрд рублей, планируется создать около 15 тыс. рабочих мест.