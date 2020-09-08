"Ведомости" запустят проект о деловой стороне спорта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новый проект газеты "Ведомости" - "Ведомости. Спорт" - будет выходить в цифровом и бумажном форматах. Первый выпуск издания ожидается в конце сентября. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе владельца издания - компании "Бизнес Ньюс Медиа".

7 сентября газета отметила 21-летие. "21-й день рождения "Ведомости" решили отметить запуском нового проекта "Ведомости. Спорт", который будет развиваться как в интернете, так и на бумаге", - сказали в пресс-службе.

Журналисты "Ведомостей. Спорт" сконцентрируются на вопросах, связанных с деловой стороной спортивной жизни: прибылью и убытками клубов, соревнованиями, масштабными игровыми и спонсорскими контрактами, инвестициями в развитие спортивной инфраструктуры. Среди других акцентов - законы, нормативные акты, решения правительств и международных организаций, влияющие на спортивную жизнь.

Пилотный выпуск спортивного приложения "Ведомостей", как ожидается, выйдет до конца осени. Кроме того, откроется сайт "Ведомости. Спорт", контент которого будет доступен по подписке.

Генеральный директор "Бизнес Ньюс Медиа" Михаил Нелюбин, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что контент будет отличаться от всех традиционных спортивных медиа. "Мы планируем подойти к развитию спортивного направления со всей серьезностью, но этот год для нас будет в какой-то мере пилотным", - сказал Нелюбин.