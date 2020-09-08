Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,23%, до 75,9425 руб., курс евро - на 0,33%, до 89,795 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:19 мск курс доллара находился на уровне 75,85 руб. (+0,11%), евро рос до 89,565 руб. (+0,07%).

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,6%, до $41,76 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI находилась на отметке в $38,79 за баррель, что на 2,46% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,17% и достиг 2937,18 пункта, а индекс РТС - на 0,23%, до 1221,35 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:22 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 2941,1 пункта (+0,3%). Индекс РТС торговался на уровне 1220,9 пункта (+0,2%).