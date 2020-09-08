"Аэроэкспресс" в августе перевез в 1,5 раза больше пассажиров, чем в июле

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" в августе перевез поездами и экспресс-автобусами в 1,5 раза больше пассажиров, чем в июле, - около 650 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом в период пика пандемии в апреле и мае аэроэкспрессы перевозили порядка 20 тыс. пассажиров в месяц. Всего за три летних месяца "Аэроэкспресс" перевез в аэропорты и обратно более 1,2 млн пассажиров.

В июне "Аэроэкспресс" восстановил регулярный график движения поездов. С 8 июня тридцатиминутный интервал отправления восстановлен на Домодедовском направлении, с 15 июня вернулись все рейсы на Шереметьевском и Внуковском направлениях. Кроме того, с 15 июня стоимость проезда поездами "Аэроэкспресс" по единому тарифу "Стандарт" составляет 300 руб. (ранее - 450 и 500 руб. в зависимости от тарифа). Поездка в вагоне бизнес-класса стоит 800 руб. вместо 1,5 тыс. руб.