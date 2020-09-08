Единую теплоснабжающую организацию в Якутске планируют создать в 2021 году

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Создание единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Якутске запланировано в 2021 году, ЕТО создается на базе муниципального предприятия "Теплоэнергия" и "Якутскэнерго" (входит в "Русгидро"), говорится сообщении пресс-службы правительства Якутии.

"В Якутске в 2021 году будет создана единая теплоснабжающая организация. <…> Создание ЕТО позволит в полной мере использовать мощности Якутской ГРЭС-2. Котельные АО "Теплонергия" поэтапно, в течение пяти лет, перейдут на тепловые сети электростанции, а неэффективные котельные будут выведены из строя. При этом потребителей муниципального предприятия это никак не коснется", - говорится в сообщении.

Создание ЕТО не повлияет на тарифообразование для населения. "Ожидается, что в тарифы будет включена инвестиционная составляющая, размер которой в первый год составит 500 млн рублей. Это позволит модернизировать систему теплоснабжения Якутска, но не скажется на населении, для которого действуют единые льготные тарифы на тепловую энергию", - отмечается в сообщении.

В сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке правительство Якутии и "Русгидро" подписали соглашение о создании в городе Якутске теплосетевого предприятия и возможности перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную". Новое регулирование в этой сфере предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня.