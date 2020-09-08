YouDo и Ozon запустили сервис установки бытовой техники

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Агрегатор объявлений для поиска исполнителей работ YouDo и маркетплейс Ozon запустили сервис установки бытовой техники для клиентов онлайн-площадки, говорится в сообщении Ozon.

"Маркетплейс Ozon предложил своим клиентам установку бытовой техники от исполнителей сервиса YouDo. На первом этапе проекта услуга доступна клиентам Ozon из Москвы. Проект позволит маркетплейсу расширить линейку дополнительных сервисов для покупателей, а YouDo - получить заказы от клиентов крупнейшей мультикатегорийной интернет-площадки", - говорится в сообщении.

Сервис предлагает клиентам, зарегистрированным на Ozon, заказать установку 12 категорий бытовой техники, в том числе кондиционеров, кухонных вытяжек и водонагревателей. При этом, чтобы воспользоваться сервисом, не обязательно покупать технику на Ozon - достаточно иметь аккаунт на площадке. "На странице сервиса клиенту необходимо выбрать категорию бытовой техники, тип услуги, ознакомиться с ее содержанием, указать адрес и контактные данные и перейти в корзину для оплаты банковской картой. Одновременно можно заказать несколько услуг", - говорится в сообщении.

Для проекта с Ozon YouDo отбирает исполнителей с высокими отзывами, которые работают по модели "сделка без риска", когда стоимость задания списывается с банковской карты заказчика, резервируется до момента успешного завершения задания и затем переводится на банковскую карту исполнителя.

"Услуги исполнителей также застрахованы, при некачественном выполнении предусмотрена компенсация. Ценообразование формирует YouDo на основе мониторинга среднего уровня цен на аналогичные работы. При этом на ряд услуг цены даже ниже среднерыночных, поскольку YouDo работает с самозанятыми, налогообложение которых ниже, чем у ИП", - отмечают компании.

Партнеры рассчитывают расширить сервис как на другие виды услуг исполнителей YouDo, так и на другие регионы России.