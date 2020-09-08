ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Банк России впервые с 25 мая не стал продавать валюту на внутреннем рынке (с расчетами 7 сентября) в рамках упреждающих мер по снижению волатильности, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 165,4 млрд руб.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.