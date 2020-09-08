В "Ростелекоме" прокомментировали информацию о закрытии поискового портала "Спутник"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дочерняя компания "Ростелекома" ООО "Поисковый портал "Спутник" продолжает полноценно работать с госорганами и корпоративными клиентами, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее портал CNews написал о том, что с официального сайта "Спутника" исчезла строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки компании, среди которых доверенный и корпоративный браузеры, аналитическая система и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.

Как пояснили в пресс-службе "Ростелекома", нынешняя стратегия "Спутника", о которой было объявлено несколько лет назад, предполагает то, что компания переориентировалась на разработку программного обеспечения и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. "На сегодня в портфеле компании такие решения как корпоративные браузер и поисковая система, лаборатория интеллектуального анализа данных, web-аналитика и другие. Решения компании "Спутник" используются госорганами и корпоративными клиентами", - рассказали в компании.

Компания ООО "ПП "Спутник" создана в 2013 году, в 2014 году был запущен одноименный поисковый сервис для всех пользователей. В 2017 году газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Ростелекому", писала, что компания признала непопулярность "Спутника" и планировала пересмотреть его концепцию или закрыть проект.

Впоследствии замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявлял, что "Спутник" был создан искусственно и потому оказался неуспешным, кроме того, у разработчиков проекта не было четкого понимания, с какой целью он создается. По его словам, проблемой "Спутника" стало то, что "делая государственный поисковик, люди не смогли ответить на вопрос", зачем и для кого они его создают.