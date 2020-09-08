Власти Кубани не выделяли земельные участки и средства для сухогрузного порта Тамань

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не выделяли земельные участки и финансирование для реализации проекта по строительству сухогрузного района порта Тамань, который исключили из комплексного плана модернизации. Частный инвестор продолжит строительство терминала навалочных грузов сопоставимой федеральному проекту мощностью, сообщили ТАСС во вторник в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Глава "Росморпорта" Андрей Лаврищев сообщил накануне журналистам, что комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет сокращен на несколько портовых проектов, среди которых строительство сухогрузного порта Тамань и терминала в Зарубине на Дальнем Востоке.

"Средства краевого бюджета на проект сухогрузного района морского порта Тамань не выделялись, изъятие земельных участков не проводилось. Вместе с тем, в морском порту Тамань на соседних участках компанией АО "ОТЭКО" уже реализуется проект строительства терминала навалочных грузов, сопоставимый по мощности с федеральным проектом сухогрузного района морского порта Тамань. Однако проект терминала АО "ОТЭКО" реализуется исключительно за счет средств инвестора, без привлечения бюджетного финансирования", - сообщили в департаменте.

В департаменте отметили, что исключение проекта сухогрузного района из плана связано с потерей интереса ключевых инвесторов - АО "СУЭК" и АО "УК "Кузбассразрезуголь" на фоне падения цен на уголь и сокращения его экспорта. Что касается терминала навалочных грузов, в 2019 году уже запущена первая очередь проекта мощностью перевалки 10 млн тонн угля в год, а в 2020 году запущен процесс перевалки серы. Также в порту Тамань построят терминал по перевалке железорудного сырья, крупногабаритных, генеральных грузов мощностью 20 млн тонн в год.

"Это позволит эффективно осуществлять транспортировку широкой номенклатуры грузов, в том числе нестандартных, как в экспортном, так и в импортном направлениях", - резюмировали в департаменте.

Соглашение с компанией "ОТЭКО" по реализации крупнейшего в истории края проекта по развитию порта Тамань в Краснодарском крае было подписано в рамках инвестиционного форума в Сочи в 2016 году, в южной части порта идет строительство нового терминала навалочных грузов, реконструкция существующей инфраструктуры, срок окончательной реализации не сообщался.