Эксперты ожидают рост стоимости подсолнечника на 20%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Эксперты компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, ожидают рост стоимости подсолнечника на 20% из-за неурожая этой культуры. Об этом говорится в сообщении компании.

"В ближайшее время котировки в России на подсолнечник, весьма вероятно, начнут расти взрывными темпами. Средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22 тыс. 575 руб. за тонну без НДС, следует из мониторинга "Совэкон". Эксперты центра ожидают как минимум 20% роста в недалекой перспективе", - отмечается в сообщении.

Эксперты пояснили, что прогноз связан с тем, что России грозит серьезный неурожай подсолнечника. Аналитики прогнозируют, что в этом году Россия соберет 11,8 млн т маслосемян, что на 23% ниже прошлого года. Основная причина - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на Юге России. "Падение сбора повлечет за собой быстрый рост цен", - считают аналитики.

Они отметили, что южным регионам в этом году не везет с погодой. "Засушливая весна сменилась сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику. Состояние посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за последние 10 лет", - считают в "Совэконе". По данным аналитиков, от сухой погоды пострадали посевы и на юге Центрального Черноземья. По состоянию на конец прошлой недели, в России было обмолочено 0,6 млн га подсолнечника при урожайности в 1,6 тонну на га, что на 28% ниже прошлого года.

Эксперты "Совэкон" ожидают существенного падения сборов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где урожай оценивается в 3,3 млн тонн, что на треть ниже прошлого года. Сокращение производства ожидается и в Центре, и в Поволжье. Урожай в 11,8 млн тонн окажется самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн тонн. Эксперты напомнили, что последний прогноз Минсельхоза США по этой культуре составляет 14 млн тонн.

Кроме того, на цены на подсолнечник может повлиять погода на Украине, которая также сильно пострадала от засухи, добавили в компании.