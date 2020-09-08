Welt оценил стоимость остановки "Северного потока - 2" в миллиарды евро

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Остановка проекта "Северный поток - 2", которой сейчас требуют ряд оппозиционных политиков ФРГ, обошлась бы немецким налогоплательщикам в миллиарды евро. Об этом пишет во вторник газета Die Welt.

"Если фирмы, которые уже инвестировали в строительство трубопровода, будут требовать компенсаций, то государство столкнется с миллиардными исками", - говорится в статье. При этом там приводятся слова председателя Восточного комитета германской экономики Оливера Хермеса. Он напомнил, что согласие на строительство дали не только германские власти, но и датские, шведские, финские. "Какими будут требования, сказать пока не представляется возможным, они в случае возможного запрета будут определяться судом", - сказал он.

Die Welt пишет, что в "Северный поток - 2" и в его продолжение - газопровод OPAL - уже инвестировано около €12 млрд. "Ущерб, который, возможно, придется покрывать налогоплательщикам, может быть существенно больше. Речь ведь идет не только о вложенных в строительство деньгах, но и о ожидаемых доходах будущих операторов", - говорится в статье.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Ранее остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Глава парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект. "Если правительство остановит "Северный поток - 2", то оно не просто навредит своей надежной репутации, - сказал Эрнст. - Придется принимать в расчет претензии о выплате компенсаций".

В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок, тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудить сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями, как угроза остановить проект. По данным спикера Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам санкций со скепсисом.