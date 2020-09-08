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В Германии считают, что Россия будет держаться своего курса, несмотря на санкции

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что не знает ни одного случая, при котором такая страна, как Россия, изменила бы свое поведение после введения санкций

ТАСС, 8 сентября.Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер считает, что Россия продолжит держаться своего курса даже после введения против нее санкций.

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"Я уже 26 лет в парламенте и еще дольше интересуюсь политикой. И я не знаю ни одного случая, при котором такая страна, как Россия, <...> изменила бы свое поведение после введения санкций", - сказал он в эфире телеканала ARD.

2 августа кабмин ФРГ выступил с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В этой связи Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы.

Российская сторона отметила, что заинтересована в расследовании произошедшего, однако до сих пор не получила ответа на направленный Германии запрос. Кроме того, Москва подчеркнула, что до отправки Навального на лечение в берлинскую клинику Charite никаких следов отравляющих веществ в его анализах обнаружено не было, а Берлин не предоставил доказательств своей версии.

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