Власти Прикамья и "Лукойл" договорились о развитии социальной инфраструктуры в регионе

ТАСС, 8 сентября. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов подписали соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве, рассчитанное на 2021-2025 годы, документ предусматривает поддержку развития в регионе социальной инфраструктуры. Об этом во вторник сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"В рамках соглашения "Лукойл" поддержит строительство, реконструкцию и ремонт объектов в сфере здравоохранения, образования, инфраструктуры, культуры и спорта в регионе. Состоятся традиционные акции благотворительного фонда "Лукойл" и ХХ Конкурс социальных и культурных проектов. Кроме того, нефтяники и регион продолжат сотрудничество в реализации экологических программ и проектов", - говорится в сообщении.

Как отметил Махонин, за 10 лет компания вложила в социнфраструктуру края 16,5 млрд рублей. По его словам, "Лукойл" оказал региону помощь во время борьбы с пандемией: компания направила 100 млн рублей для приобретения средств индивидуальной защиты, обустройства быта врачей, трудящихся в отделениях, перепрофилированных под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

"Совместно мы реализовали множество проектов: построили новые школы и детские сады, возвели и отремонтировали поликлиники, благоустроили сады и парки. С подписанием соглашения мы понимаем, что наше сотрудничество будет продолжено. Для нас это важно: впереди 300-летие Перми, в рамках которого запланировано много крупных мероприятий, мы продолжим реализацию проектов в территориях, например, по развитию сельских домов культуры", - цитирует Махонина пресс-служба.