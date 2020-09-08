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РЖД завершили установку пролетных строений нового ж/д моста через реку Кола под Мурманском

Следующим этапом станет обустройство железнодорожной инфраструктуры на мосту и на подходах к нему

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. РЖД завершили работы по установке пролетных строений нового железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной в Мурманской области, говорится в сообщении компании.

Следующий этап работы - обустройство железнодорожной инфраструктуры на мосту и на подходах к нему.

РЖД ранее организовали движение поездов по обходному участку пути. Для этого были уложены новые пути от станции Выходной до блокпоста, модернизирована железнодорожная инфраструктура в городе Кола. Первый грузовой поезд по обходному участку прошел 19 июня, пассажирский - 24 июня.

Ранее при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор.

Восстановление моста планируется завершить к октябрю, это позволит возобновить железнодорожное сообщение в полном объеме, сообщал журналистам гендиректор РЖД Олег Белозеров.

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