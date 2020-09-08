Utair разрешила перевозить в салоне самолета до 10 животных одновременно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair начала перевозить до 10 домашних животных в салоне лайнера одновременно. Из них до двух животных в бизнес-классе, еще восемь - в эконом, сообщает пресс-служба перевозчика во вторник.

"С сентября в салоне лайнеров Utair могут летать одновременно до 10 домашних животных. Для безопасности кошки и собаки перевозятся только в мягких переносках удобного размера 55х40х25 см. В таких условиях животным легче перенести полет", - сказано в сообщении.

"Мы получали большой поток обращений от пассажиров с просьбой провозить в салоне более трех животных - такой нормы придерживается большинство авиаперевозчиков в России. <...> Весь коллектив Utair поддержал эту инициативу. Внедрили ее за пару недель благодаря энтузиазму и вовлеченности сотрудников", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

По данным пресс-службы, бесплатно при наличии подтверждающих документов можно будет перевозить животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью, а также нарушениями зрения или слуха. В других случаях стоимость услуги - 3 тыс. рублей на внутрироссийских рейсах и €50 - на международных.