Британские власти могли ошибочно выплатить $4,6 млрд по правительственной программе

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Управление (Ее Величества) по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC) Великобритании рассматривает 27 тыс. дел в связи с возможными выплатами по ошибке или в результате мошенничества из бюджета почти £3,5 млрд ($4,6 млрд) в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил глава HMRC Джеймс Харра парламентскому комитету по контролю над расходованием государственных средств, сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

Эти выплаты произведены в рамках правительственной программы по выдаче зарплаты многим миллионам людей, которые с марта были отправлены в Соединенном Королевстве в отпуска из-за пандемии. В соответствии с ней британцам выплачивается 80% оклада - максимально до £2,5 тыс. (почти $3,3 тыс.). Общие бюджетные расходы государства в этой сфере на данный момент составили £35,4 млрд ($46,6 млрд).

Согласно оценкам управления, как сказал парламентариям Харра, уровень подобных выплат "вследствие мошенничества или ошибок" может достигать 10%. На "горячую линию" HMRC поступили 8 тыс. телефонных звонков. "Мы не собираемся привлекать к ответственности и штрафовать работодателей, которые совершили допустимые ошибки при составлении своих заявлений (на получение госсредств), потому что это, как очевидно, было нововведением, с которым каждый должен был совладать в очень трудное время", - уточнил он.

По словам главы ведомства, HMRC письменно проинформирует об этом работодателей, чтобы дать им возможность исправить ошибочные заявки и вернуть неверно выплаченные им средства.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. В ведомстве обсуждается возможность повышения с 10% до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% - налога на продажу второй квартиры или дома. Для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно). Рассматриваемые предложения также включают в себя уменьшение объема пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи, повышение топливных и иных сборов, проинформировала газета The Sunday Telegraph.