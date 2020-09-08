Мишустин подписал постановление о совершенствовании СМЭВ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о совершенствовании системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), позволяющей госорганам и внебюджетным фондам обмениваться нужными данными. Целью реформы является повышение эффективности работы госорганов и качества электронных услуг, которые они оказывают, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

"Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, предполагает несколько ключевых изменений. Во-первых, региональные министерства и ведомства, органы местного самоуправления, а также организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, находящиеся на территории одного субъекта, смогут взаимодействовать между собой через СМЭВ напрямую, а не только с использованием региональных систем межведомственного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Во-вторых, в систему будут внедрены "дополнительные средства контроля, маршрутизации сообщений, возможности автоматического исполнения последовательностей межведомственных запросов и ограничения передачи сообщений в случае нарушения правил взаимодействия". В-третьих, органы власти и внебюджетные фонды должны будут использовать СМЭВ в соответствии с техническими требованиями, установленными Минкомсвязью, отмечается в сообщении.

"Все это поможет уменьшить нагрузку на отдельные сегменты системы, снизить количество сбоев и существенно повысить ее надежность", - заключили в кабмине.