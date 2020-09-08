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В Петербурге уничтожили 46 тонн санкционных сыров, масла и хамона

В Россию продукты питания пытались ввезти под видом химикатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили 46 тонн сыров, сливочного масла и хамона, которые следовали из Германии в Петербург под видом химической продукции, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

"Управлением Россельхознадзора в Санкт-Петербурге изъято и уничтожено 46 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов, следовавших под товаром прикрытия. При досмотре груза было установлено, что вместо химической продукции в контейнерах находятся товары животного происхождения: сыр, масло и хамон", - сообщили в пресс-службе.

Груз прибыл в Большой порт Петербурга, он следовал в адрес одной из петербургских компаний. Сыр, масло и хамон были произведены в Италии, Франции, Эстонии и других европейских странах. Управление Россельхознадзора уничтожило их в соответствии с указом президента России "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

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