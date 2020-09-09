Сессия "Цифровая транспортная инфраструктура" в рамках "Иннопрома". Видеотрансляция

ТАСС/"Иннопром"

В рамках форума "Иннопром онлайн" проходит сессия "Цифровая транспортная инфраструктура: как преодолеть технологические вызовы".

Спикеры обсуждают ключевые технологии цифровой транспортной инфраструктуры, аппаратные и цифровые продукты, их современные возможности и недостатки, взаимодействие государственных институтов, бизнеса и институтов развития, а также международный и российский опыт: как выстроить эффективные модели совместной работы.

Спикерами сессии выступают генеральный директор OMNICOM Борис Паньков, главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра "КАМАЗ" Сергей Назаренко, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ Сергей Казачков, генеральный директор компании МСТ Максим Борноволоков, IT-директор DPD Денис Рудаков, старший консультант по индустриальным решениям - руководитель бренда SIMULIA в России и СНГ Dassault Systemes Иван Подколзин, главный аналитик Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин.

Модератором выступает директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин.