Новак считает, что Россия сможет нарастить долю на мировом рынке нефти

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия в будущем сможет нарастить свою долю на мировом рынке нефти после восстановления спроса. Это может произойти из-за пониженной конкуренции между производителями в результате падения объема инвестирования в отрасль, написал министр энергетики РФ Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

"Когда спрос начнет возвращаться к докризисным уровням, для России, как и для других нефтедобывающих стран, будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции между производителями. Перспективы оперативного наращивания добычи в будущем зависят от уровня поддержки нефтесервиса в настоящем", - отмечает министр.

По его словам, в 2023-2025 годах возможно снижение мирового предложения нефти за счет недостаточных инвестиций в добычу в 2020 году из-за последствий от коронавируса и падения цен на нефть. "В текущем году в добычу нефти и газа будет инвестировано на $170 млрд меньше, чем в прошлом году. В 2021 году инвестиции, вероятно, также не восстановятся полностью. Такой затяжной период низких инвестиций, согласно прогнозам Rystad Energy, может привести к выпадению 5 млн баррелей в сутки мировой добычи", - указывает Новак.

Министр напомнил, что Минэнерго РФ для поддержки нефтесервиса предприняло ряд мер, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и максимально сохранить рабочие места. Например, в перечень системообразующих организаций российской экономики уже включены 12 нефтесервисных организаций, еще 5 находятся в стадии проработки.

Одновременно по поручению президента России проводится работа по формированию фонда незаконченных скважин. Министерство уже подготовило предложения по дополнению Налогового кодекса РФ в части установления налогового вычета на создание резерва новых объектов по добыче углеводородного сырья. Речь идет о государственной поддержке деятельности по бурению скважин даже при отсутствии производственной необходимости в период действия сделки ОПЕК+.

Рост доли иностранных игроков в нефтесервисе

Отсутствие мер поддержки российских нефтесервисных компаний может привести к росту доли иностранных игроков на рынке страны в период до 2022 г. до более чем 50% с нынешних 18%, считает министр.

"Согласно оценкам Минэнерго России, в случае бездействия, то есть непринятия системных мер поддержки отрасли, рыночная доля иностранных нефтесервисных компаний может возрасти до более чем 50% в период до 2022 года", - отметил министр.

К настоящему моменту объем рынка нефтесервисных услуг РФ оценивается в 1,5 трлн рублей в год. Около 46% рынка занимают российские независимые предприятия, 36% - нефтесервисные подразделения крупных российских нефтяных компаний, еще 18% - иностранные корпорации.

При этом снижение рынка нефтесервисных услуг России в 2020-2021 годах может составить почти половину от уровня 2019 года, оценивает Минэнерго.

По словам министра, увеличение доли иностранных компаний грозит российской нефтесервисной отрасли потерей ключевых компетенций по высокотехнологичным направлениям, в том числе таким стратегически важным, как геофизические и сейсмические исследования скважин, а также специализированное программное обеспечение. При этом минимальный уровень загрузки для сохранения конкурентоспособности нефтесервисного сегмента составляет около 80% от уровня 2019 года.

В этой связи Минэнерго разработало меры поддержки сектора. В частности, в перечень системообразующих организаций российской экономики уже включены 12 нефтесервисных организаций, еще 5 находятся в стадии проработки. Кроме того, по поручению президента РФ проводится работа по созданию условий для формирования фонда незаконченных скважин.