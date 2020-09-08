Лауреатами премии "Глобальная энергия" 2020 года стали ученые из Италии, США и Греции

КАЛУГА, 8 сентября. /ТАСС/. Победителями Международной энергетической премии "Глобальная энергия" в 2020 году стали Карло Руббиа из Италии в номинации "Традиционная энергетика", Пэйдун Ян из США в номинации "Нетрадиционная энергетика" и Николаос Хатциаргириу из Греции в номинации "Новые способы применения энергии", передает корреспондент ТАСС.

"Первый раз за много лет у нас - по лауреату в каждой номинации", - сказал на церемонии объявления лауреатов президент ассоциации "Глобальная энергия" и российский журналист Сергей Брилев.

Профессор Научного института Гран Сассо, бывший генеральный директор организации ЦЕРН, пожизненный сенатор Италии Карло Руббиа награжден за содействие развитию устойчивой энергетики в контексте утилизации ядерных отходов и пиролиза природного газа. Директор Института энергетической нанонауки им. Кавли (ENSI), профессор Калифорнийского университет в Беркли Пэйдун Ян - за изобретение солнечных панелей на основе наночастиц и разработки в сфере искусственного фотосинтеза. Директор, действительный профессор Национального технического университет Афин (НТУА) Николаос Хатциаргириу - за вклад в стабилизацию работы электросетей, разработку умных электросетей и микросетей с использованием искусственного интеллекта.

Церемония объявления прошла на площадке Государственного музея космонавтики имени К.Э. Циолковского. По видеосвязи к церемонии присоединился председатель Международного комитета по присуждению премии, лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг, который и объявил лауреатов. Калужскую область для объявления победителей выбрали неслучайно - компании-члены "Глобальной энергии" запустили в Центральной России несколько важных новых проектов, кроме того, Калужская область является регионом, где зарождалась глобальная энергия мысли, которая привела к покорению космоса, и начиналось покорение мирного атома, пояснил Брилев.

География заявок на премию

По словам Брилева, в этом году география сбора заявок на участие в шорт-листе премии расширилась - было выдвинуто 78 ученых из 20 стран мира, а в прошлом году - 39 ученых из 12 стран. Из 78 кандидатов международные эксперты составили шорт-лист 15 претендентов на победу, ими стали ведущие ученые из Австралии, Германии, Греции, Дании, Италии, КНР, США и Японии. На каждую из номинаций претендовали по пять ученых.

"Случаи, когда россияне не были представлены в списках, были и в прошлые годы. <…> Одна из причин - отсутствие публикаций на английском языке", - отметил Брилев.

Вместе с тем, он, как и остальные представители ассоциации, подчеркнул, что этот вопрос решаем и выразил надежду на то, что в будущем российские ученые будут представлены в номинациях.

О лауреатах

Итальянский победитель Карло Руббиа внес вклад в разработку революционных решений для обеспечения устойчивости энергетической системы, предоставил новые решения в области ликвидации ядерных радиоактивных отходов и в области ядерного синтеза. В 1984 году Руббиа и Саймон ван дер Меер (часть команды ЦЕРН, разработавшей антипротонный пучок) разделили Нобелевскую премию по физике. Он также начал разрабатывать ключевую технологию устойчивого использования ископаемого топлива, ускоряя переход к декарбонизированному обществу.

Группа Пэйдуна Яна из США сделала значительный вклад в фотоэлектрическую область, впервые осуществив идею нанопроволочного солнечного элемента. В рамках этого первого исследования его группа смогла наглядно продемонстрировать преимущество нанопроволочного солнечного элемента по сравнению с другими солнечными элементами на основе наночастиц: был значительно улучшен транспорт заряда. В 2015 году Ян с командой создали синтетический "лист", представляющий собой гибридную систему полупроводниковых нанопроволок и бактерий S. Ovata. Нанопровода собирают солнечный свет, а бактерии используют углекислый газ и воду для завершения фотосинтетического процесса и получения целевого химического вещества на основе углерода, такого как бутанол.

Николаос Хатциаргириу разработал инструменты моделирования для динамического анализа островных микросетей и усовершенствовал методы централизованного и децентрализованного управления. Он продвинулся вперед в области распределенных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), участвуя в многочисленных проектах. Хатциаргириу проводил новаторскую работу также и в области применения методов искусственного интеллекта в энергетических системах.

О премии

Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" - награда за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые содействуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле. С 2003 года лауреатами премии уже стали 42 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.