Fitch улучшило прогноз по цене на нефть на 2020 год до $41

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по стоимости нефти Brent на 2020 год с $35 до $41 за баррель, по WTI - с $32 до $38 за баррель, следует из отчета компании. При этом долгосрочный прогноз по Brent эксперты агентства понизили с $55 до $53 за баррель, по WTI - с $52 до $50 за баррель.

Улучшение оценки на 2020 год связано с действием соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и признаками восстановления экономик. В то же время долгосрочный прогноз понижен с учетом больших запасов нефти, возникших из-за пандемии.

"Многие страны ослабили изоляционные меры в связи с пандемией, несмотря на рост числа заболевших в некоторых странах. Мы не ожидаем второго раунда строгих ограничений на глобальном уровне, и считаем, что восстановление спроса на нефть продолжится в 2021 году", - пишут эксперты Fitch.

Прогноз на 2021 год агентство сохранило на уровне $45 за баррель по Brent и $42 за баррель по WTI.