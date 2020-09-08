{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин не планирует ехать на Тюменский нефтегазовый форум

По словам пресс-секретаря президента, посещения этого мероприятия нет и не было в графике главы государства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Тюменском нефтегазовом форуме, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такого мероприятия [посещения Тюменского нефтегазового форума] нет в графике президента, его, собственно, и не было", - сказал представитель Кремля журналистам.

Тюменский нефтегазовый форум пройдет 20-24 сентября, это ведущая профильная площадка страны, где ежегодно собираются эксперты отрасли, представители министерств, ведомств, компаний.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Паводок в Иркутской области
Путин проводит видеоконференцию о ситуации в Тулуне. Трансляция
Читать полностью