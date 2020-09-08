Путин не планирует ехать на Тюменский нефтегазовый форум

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Тюменском нефтегазовом форуме, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такого мероприятия [посещения Тюменского нефтегазового форума] нет в графике президента, его, собственно, и не было", - сказал представитель Кремля журналистам.

Тюменский нефтегазовый форум пройдет 20-24 сентября, это ведущая профильная площадка страны, где ежегодно собираются эксперты отрасли, представители министерств, ведомств, компаний.