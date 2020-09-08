МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. компаний табачной отрасли зарегистрировались в системе маркировки. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В настоящее время участниками оборота маркированной табачной продукции являются более 101 тыс. компаний", - сообщили в ЦРПТ.

Руководитель товарной группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров отметил, что регистрация розницы в системе резко возросла в последние дни перед вступлением в силу запрета на оборот немаркированных сигарет и папирос с 1 июля. "Здесь мы благодарны дистрибьюторам, которые разъясняли, информировали, консультировали", - добавил он.

По данным оператора, лидером по числу участников оборота табачной продукции, зарегистрированных в системе "Честный знак", стал Краснодарский край. В пятерку регионов по этому показателю также вошли Московская область, Москва, Калининградская и Ростовская области.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет.