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МИД РФ: на саммите ШОС одобрят документы в экономической области

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС пройдет 9-10 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Солидный пакет документов, касающихся в том числе экономики, готовится для подписания на Совете глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с предстоящим 9-10 сентября заседанием Совета министров иностранных дел ШОС.

"На заседании Совета глав государств - членов ШОС планируется одобрить ряд документов в экономической области: концепцию сотрудничества государств - членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и банк лучших решений в сфере развития удаленных территорий (план действий) государств - членов ШОС, дорожную карту государств - членов ШОС по постепенному переходу к взаимным расчетам в национальных валютах. Министры рассмотрят ход работы над этими документами", - указывается в тексте.

Встреча глав внешнеполитических ведомств станет ключевым этапом подготовки встречи лидеров ШОС. "К предстоящему саммиту, кульминационному событию российского председательства, прорабатывается солидный пакет документов и решений, нацеленных на дальнейшее укрепление ШОС", - указали в МИД РФ.

Саммиты ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны были пройти 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемической обстановки в государствах объединений и в мире в целом.

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