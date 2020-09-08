Объекты придорожного сервиса на Кубани будут появляться по единой схеме

Динской район /Краснодарский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Объекты придорожного сервиса на новых, а также реконструируемых автодорогах Краснодарского края будут строиться согласно единой схеме, которую будут разрабатывать муниципалитеты региона. Об этом заявил во вторник губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе осмотра нового участка трассы Краснодар - Ейск.

Краснодарский край - регион с одним из наибольших в России количеством автомобилей на душу населения. Однако придорожный сервис здесь не регламентирован, на дорогах множество частных кафе и магазинов, не имеющих безопасного съезда с крупных автодорог.

"Никакие самостоятельные объекты придорожного сервиса на новых дорогах появляться не будут. Должна быть единая схема придорожного сервиса. Мы не можем допустить какие-то сарайчики вдоль трасс и магистралей", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что сегодня регион строит современные безопасные магистрали, и объекты придорожного сервиса должны отвечать всем требованиям безопасности. "Контролируйте эту ситуацию. Должны быть муниципальные схемы придорожного сервиса, интегрированные в общую краевую схему. Безопасное питание должно быть" , - добавил глава региона.

Кроме того, Кондратьев отметил, что необходимо улучшать безопасность дорог. В частности, глава региона обратил внимание на необходимость установки разделителей и отбойников, потому что "выезд на встречную полосу - основная причина ДТП в регионе".

В августе Кондратьев сообщал ТАСС, что доля качественных дорог в Краснодарском крае за последние 5 лет выросла более чем на треть и достигла показателя в 68,9%. В регионе на протяжении последних лет по поручению губернатора ведется активная работа по приведению в порядок ведущих к побережью трасс и муниципальных дорог, строительство новых за счет регионального бюджета и федеральных госпрограмм. В городских агломерациях проводятся ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта.