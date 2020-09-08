В Бундестаге опасаются роста цен на газ при остановке реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Германия может столкнуться с исками от частных компаний, которые захотят компенсации ущерба, в случае если реализация "Северного потока - 2" будет приостановлена. Такое мнение выразил во вторник в ответ на запрос ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. По его словам, одновременно в ФРГ могут вырасти потребительские цены на газ.
"К федеративной республике могут начать поступать претензии о компенсации ущерба, поскольку трубопровод получил [от государства] все необходимые разрешения, и строительство проводилось с учетом этого. Фирмы, участвующие в проекте, инвестировали несколько миллиардов евро. Также есть опасность, что газ в Германии станет дороже без этого трубопровода, потому что тогда придется импортировать больше фрекингового газа, который стоит больше", - отметил представитель Левой партии.
Германии в настоящее время нужно получать больше газа, поскольку страна отказывается от атомных и угольных электростанций.
Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Ранее остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые".
В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудить сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.