В Бундестаге опасаются роста цен на газ при остановке реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Германия может столкнуться с исками от частных компаний, которые захотят компенсации ущерба, в случае если реализация "Северного потока - 2" будет приостановлена. Такое мнение выразил во вторник в ответ на запрос ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. По его словам, одновременно в ФРГ могут вырасти потребительские цены на газ.

"К федеративной республике могут начать поступать претензии о компенсации ущерба, поскольку трубопровод получил [от государства] все необходимые разрешения, и строительство проводилось с учетом этого. Фирмы, участвующие в проекте, инвестировали несколько миллиардов евро. Также есть опасность, что газ в Германии станет дороже без этого трубопровода, потому что тогда придется импортировать больше фрекингового газа, который стоит больше", - отметил представитель Левой партии.

Германии в настоящее время нужно получать больше газа, поскольку страна отказывается от атомных и угольных электростанций.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Ранее остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые".