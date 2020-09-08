Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,9%, в прошлом прогнозе ожидалось снижение на 5,8%, следует из материалов агентства.

"Потребительский спрос восстанавливается, фискальная поддержка была значительно увеличена, и цены на нефть восстановились. Чистый объем торговли внесет положительный вклад в рост экономики в 2020 году, поскольку сокращение импорта перевешивает падение экспорта, последовавшее за сделкой ОПЕК + и сокращением добычи нефти", - отметили в организации.

Несмотря на снижение добычи нефти и, следовательно, деловой активности в производственной сфере в июле, активность в сфере услуг возросла. Государственные антикризисные бюджетные меры составляют примерно 3,5% ВВП и предотвратят резкое ухудшение ситуации на рынке труда и помогут защитить доходы граждан, ожидают аналитики.

ВВП РФ вернется к докарантинному уровню (IV квартал 2019 года) только к началу 2022 года, поскольку усиление фискальной и денежно-кредитной политики будет постепенным. В то же время торговый баланс станет отрицательным в 2021-2022 годах, поскольку объемы экспорта нефти будут по-прежнему ограничены договоренностями ОПЕК +, а укрепление рубля и высокий внутренний спрос будут поддерживать рост импорта.

После недавнего резкого ослабления рубля в агентстве ожидают временного ускорения инфляции до 3,9% к концу 2020 года. Понижение реальной нейтральной ставки российским Центробанком в июле до 1-2% с 2-3% предполагает, что у Банка России есть больше возможностей для дальнейшего снижения ставок, отмечают эксперты.