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Путин поручил кабмину решить вопрос об адресной поддержке малого бизнеса в Тулуне

На кредитование малого бизнеса президент поручил дополнительно выделить 100 млн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оперативно решить вопрос об адресной поддержке малого бизнеса в Тулуне за счет заемных средств.

"Считаю, что сейчас необходимо адресно поддержать в Тулуне малый и средний бизнес за счет заемных ресурсов, то есть помочь тем предприятиям, которые восстановились и хотят дальше развиваться", - сказал глава государства, подводя итоги совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году. "Для этого дополнительно выделить 100 млн рублей на кредитование малого бизнеса. Прошу правительство оперативно решить этот вопрос", - добавил он.

Путин напомнил, что в 2019 и 2020 году предприниматели Тулуна получили субсидии из госбюджета в размере до 1,5 млн рублей, которые выделялись пострадавшим предприятиям на возобновление деятельности. "На эти цели в 2019 году из резервного фонда правительства в область было направлено 500 млн рублей", - сказал он.

При этом, по словам главы государства, представители власти всех уровней должны наращивать темпы работы. "Там, где из-за коронавируса произошла некоторая сдвижка, нужно это все в графиках новых поправить и добиваться, чтобы в пострадавших районах как можно быстрее были восстановлены все объекты инфраструктуры, социальной, транспортной, энергетической", - сказал Путин, заверив, что вся работа по ликвидации последствий паводка будет и впредь оставаться на особом контроле.

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