Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию - проценты на сумму недоначисленных денежных средств", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Согласно инициативе, размер таких процентов исчисляется, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, и не может быть уменьшен. "Таким образом, указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путем реализации вышеуказанного механизма", - отмечают авторы.

Глава справороссов напомнил о недавней проверке ПФР со стороны Счетной палаты, выявившей, что фонд объединил около 90 тыс. счетов пенсионеров и недоплатил в общей сложности 2,2 млрд рублей. "По этой причине нужно создать такую систему, чтобы сотрудники фонда ответственно подходили к исчислению трудового стажа и назначению пенсий, чтобы любая подобная ошибка приводила к финансовым потерям фонда, далее к строгому наказанию ответственного", - заключил Миронов.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его принятие не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета, но повлечет увеличение трат ПФР.