В Якутии привлекли 21,4 млрд рублей на поддержку экономики и населения во время пандемии

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии привлекли 21,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников на поддержку населения и экономики в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник во время прямой трансляции в соцсетях министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова.

"В целом республика получила из федерального бюджета, выделила из регионального бюджета и внебюджетных источников привлекла в целом на поддержку экономики, населения 21 млрд 400 млн рублей", - сказала Данилова.

Она отметила, что по поручению президента РФ Якутии выделено 16 млрд рублей из федерального бюджета. "Эти суммы в конечном итоге получает население в виде заработной платы, пособий, выплат", - добавила Данилова.

"В основном многие воспользовались поддержкой по 10 тыс. рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Такую поддержку у нас получили 121 тыс. заявителей на общую сумму 1 млрд 900 млн рублей. Также из федерального бюджета выплачиваются ежемесячные денежные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет - таких 36,7 тыс. детей. На это направлено 2 млрд 500 млн рублей из федерального бюджета", - сказала Данилова.

Противоэпидемические меры в республике власти продлили до 18 сентября. Со 2 июля в регионе действует второй этап снятия ограничений: открылись торговые центры (кроме фудкортов и игровых зон), заработали летние кафе, туристические базы, библиотеки, музеи. Всего в Якутии выявили 7 797 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 204 человека, умерли 90 пациентов.