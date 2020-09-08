В Татарстане началось строительство нового энергоблока Заинской ГРЭС

ЗАИНСК /Республика Татарстан/, 8 сентября. /ТАСС/. Строительство нового энергоблока Заинской ГРЭС началось в Татарстане. Памятный знак в честь начала строительства в рамках масштабной модернизации российских тепловых сетей открыли министр энергетики России Александр Новак и президент Татарстана Рустам Минниханов, передает корреспондент ТАСС.

"Эта программа по строительству блока реализуется с учетом поручения президента Российской Федерации по модернизации в целом энергетики и энергетических мощностей, которая у нас будет реализовываться в течение 10 лет. Общая программа составляет около 41 тыс. мегаватт. Большая работа была проведена руководством Татарстана для того, чтобы в эту программу попала и Заинская ГРЭС. Я знаю, какие усилия приложил Рустам Нургалиевич [Минниханов] для того, чтобы этот блок попал в программу модернизации", - сказал Александр Новак на церемонии.

В декабре 2019 года правительственная комиссия РФ по энергетике включила Заинскую ГРЭС в программу модернизации старых тепловых станций с выходом на рынок в 2025 году. По итогам торгов в июне текущего года право на заключение договора на выполнение работ по модернизации Заинской ГРЭС получила турецкая компания "Энка". Предельная стоимость контракта 37,47 млрд рублей с НДС.

Победитель конкурса должен до 30 ноября 2023 года построить энергоблок парогазовой установки с турбиной и в дальнейшем выполнять его сервисное обслуживание. Энергоблок будет состоять из одной газовой турбины на 571 МВт, одной паровой турбины на 279 МВт, дожимной компрессорной станции с блоком очистки газа, котла утилизатора и вспомогательного оборудования для производства электроэнергии.

"Татэнерго" - одна из крупнейших региональных генерирующих компаний России. Компания продает тепловую энергию на территории Татарстана. Установленная электрическая мощность АО "Татэнерго" составляет 5384,9 МВт. Численность сотрудников превышает 5 тыс. человек. Заинская ГРЭС является крупнейшей тепловой конденсационной электростанцией республики, расположена в городе Заинск. Снабжает электроэнергией Казань и нефтяные промыслы Татарстана.

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