Более 1,7 тыс. обращений поступило в центр медиации в Москве с момента его открытия

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. обращений поступило в Центр медиации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве с момента его открытия в ноябре прошлого года, при этом большинство заявок пришлось на период пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник на онлайн-конференции в ТАСС руководитель центра Анатолий Кучерена.

Центр медиации в Москве открылся 19 ноября. Его специалисты рассматривают обращения предпринимателей, которые лежат в плоскости "бизнес-бизнес", чтобы урегулировать такие конфликты в досудебном порядке.

"С ноября 2019 года по август 2020 года поступило 1 723 обращения. На пандемию пришлось большее количество", - сказал Кучерена.

Наибольшее число заявок из этого числа получены по телефону, уточнил он. Так, специалисты Центра медиации провели более 1,5 тыс. телефонных консультаций, из которых 43% - в период пандемии. Обращения касались банковской сферы, арендных отношений, соблюдения договоров поставок.

По словам Кучерены, 211 обращений рассмотрены с использованием челночной медиации, которая предполагает решение конфликта без непосредственного контакта сторон.