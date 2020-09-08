Минфин внесет в кабмин законопроект о пересмотре параметров НДД в ближайшие две недели

НИКОСИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин внесет в ближайшие две недели в правительство законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли для избежания недополучения доходов бюджета, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Мы в финальной стадии, завершаем подготовку соответствующих изменений. Вносить законопроект по пересмотру параметров НДД мы будем в любом случае. Планируем внести его в правительство в ближайшие две недели. Исходя из того, как сейчас идут переговоры, рассчитываем, что на площадке правительства удастся завершить процедуру его согласования", - сказал он.

Минфин выдвинул инициативу о необходимости корректировки НДД в июле. По оценке министерства, бюджет за год недополучил от нефтяников более 200 млрд рублей.

С 2019 года под НДД подпадают месторождения с высокой долей выработанности и определенным географическим положением. Сейчас Минфин предлагает ухудшить условия НДД для всех групп месторождений, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%).

Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.

Минфин ожидает, что принятие поправок позволит за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 млрд рублей. Нефтяники, в свою очередь, выражали надежду на то, что корректировка будет не столь жесткой. По оценке Минэнерго, НДД - эффективный механизм. Благодаря ему в отрасль удалось привлечь около 100 млрд рублей инвестиций, а добыча нефти в стране только за 2019 год выросла почти на 3 млн тонн.