Госдепартамент США призвал ФРГ пересмотреть сотрудничество с РФ по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Германии должны пересмотреть сотрудничество с Россией по газопроводу "Северный поток - 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом во вторник заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Как неоднократно говорили многие европейские лидеры в последние дни, сейчас настало время для того, чтобы Германия пересмотрела партнерство с Россией по "Северному потоку - 2", - указала она в Twitter.

"Северный поток - 2" - крупный экспортный проект, мощность строящегося газопровода составит 55 млрд куб м газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря. На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 года, но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Европейские партнеры "Газпрома" - британо-голландская компания Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до €950 млн каждый.